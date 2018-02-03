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Gürsel Tekin'in oy tahmini Didem Arslan'ı şaşırttı

Didem Arslan Yılmaz, AK Parti'ye oy verenlerin CHP kurultayını korkuyla takip ettiğini söyleyen Gürsel Tekin'e partinin oy oranını hatırlattı.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 15:33..
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

AK PARTİLİLER KORKARAK İZLİYOR

Kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, AK Parti'ye oy verenlerin de CHP kurultayını büyük bir heyecanla takip ettiğini, hatta korktuğunu söyledi.

CHP YÜZDE 25 BANDINDA

Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz, CHP'nin sürekli yüzde 25 bandında olduğunu hatırlattı.

Gürsel Tekin'in oy tahmini Didem Arslan'ı şaşırttı VİDEO

"SİZİN OYUNUZ MU YÜZDE 49"

"Hayır, yüzde 49'a geldi" diye Yılmaz'ın sözünü kesen Gürsel Tekin, "Sizin oyunuz mu yüzde 49" sorusuna "Hepimizin. Hepimizin. Türkiye'de her şey değişti." diye konuştu.

Gürsel Tekin'in oy tahmini Didem Arslan'ı şaşırttı

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