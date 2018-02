Gürültü kalp sağlığını etkiliyor

Şehirleşmenin başlıca getirdiği sıkıntılardan biri; trafik yoğunluğu ve insan boyunu aşan, kişiyi sıkıntıya boğan koskoca binalar...

GÜRÜLTÜ SAĞLIĞA İYİ GELMİYOR

Araştırmalar her gün trafikte kornaların sesine maruz kalmanın sağlığına çok da iyi gelmediğini ortaya koyuyor. Hayatın gidişatı gereği trafikten, gürültüden ve kalabalıktan uzaklaşmak oldukça güç olsa da bu aslında bize şehirleşmenin getirdiği olumsuzluk olarak göze çarpıyor.

GÜRÜLTÜ KALP RAHATSIZLIKLARINI TETİKLİYOR

The Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan makalede; trafikteki seslerin ve şehirdeki gürültünün kalp rahatsızlıklarını tetiklediği belirtildi.

DAMARLARI BASKI ALTINA ALIYOR

Bilim adamları; insanların ister istemez maruz kaldığı gürültünün direkt olarak sinir sistemine etki ettiğini, salgılanan hormonun da damarları baskı altına aldığı ve hipertansiyon, diyabet, ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara neden olduğunu açıkladı.