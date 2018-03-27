Gürültülü ortamda çalışmak kalp sağlığını kötü etkiliyor

ABD'de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi çalışanlar üzerinde çok değişik bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucu ise oldukça ilginçti.

ABD'de yapılan araştırma sonucunda ülkede 22 milyon çalışanın her gün gürültüye maruz kaldığı ve bu kişilerin ilerde işitme kaybı yaşadığı sonucuna varıldı.

İŞİTME KAYBI VE KALP RAHATSIZLIKLARI GÖRÜLÜYOR

ABD'de gürültüye maruz kalan çalışanlar, her yıl işitme problemini ortadan kaldırmak için toplamda 242 milyon dolara yakın para harcaması gerçekleştirdi. Ayrıca iş yerindeki gürültü sadece işitme kaybına değil, aynı zamanda kolestrol, kalp sorunları ve yüksek tansiyon ile karşı karşıya kalıyor.

"GÜRÜLTÜ AZALTILMALI"

Konuyla ilgili araştırma yapan Dr. John Howard, "Gürültüye maruz kalan çalışanlarda gözlediğimiz şekilde işitme kaybı, kolestrol, yüksek tansiyon ve kalp sorunları ortaya çıkıyor. Bu gibi rahatsızlıklardan uzak durmak için ortamdaki gürültü en aza indirilmelidir. Böylece çalışanlar bu gibi rahatsızlıklardan korunabilir." diye konuştu.