taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Gürültüye 3,3 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 2018'in ilk çeyreğinde yapılan bin 675 gürültü denetiminde, 3 milyon 315 bin 183 lira cezai yaptırım uygulandığını bildirdi.

AA | 21.04.2018 - 14:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber

gürltü

Gürültü kirliliğinin insanları sinirli ve asabi yaptığına ve yorduğuna dikkati çeken Öztürk, gürültü kirliliğinin çalışma verimliliğini de düşürdüğünü vurguladı.

Gürültü denetim ve cezalarının geçen yıla göre artış gösterdiğine belirten Öztürk, "Geçen yıl ilk çeyrekte yapılan 429 gürültü denetiminde, 569 bin 343 lira cezai işlem uygulanırken, 2018 yılı ilk çeyreğinde yapılan bin 675 gürültü denetiminde, 3 milyon 315 bin 183 lira yaptırım uygulanmıştır." dedi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde en çok Antalya, Eskişehir ve İstanbul'da denetim yapıldığını ve yaptırım uygulandığını dile getiren Öztürk, bu yılın ilk çeyreğinde ise en çok başkent Ankara'da denetim yapıldığını, Ankara'yı Antalya ve Eskişehir'in takip ettiğini söyledi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINDA GÜRÜLTÜ UYARISI

Öztürk, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin gerçekleştirilecek seçim çalışmalarında herkesin gürültü ve çevre kirliliğine karşı daha duyarlı ve hassas olması gerektiğine işaret ederek "Bakanlık olarak gürültüden ari ve çevre kirliliğine karşı duyarlı bir seçim çalışması yapılması için gerekli denetimleri ve takipleri yapacağız." diye konuştu.

Gürültüden korunmak için binalarda ses yalıtımı yapılmasının önemini aktaran Öztürk, "Ses yalıtımı yapılınca, insanların çalıştığı ortam ve oturduğu binalar daha gürültüden ari olacaktır." dedi.

2018 İLERLEME RAPORU

Öztürk, Avrupa Komisyonunun açıkladığı 2018 İlerleme Raporu'nun, "Çevre ve İklim Değişikliği" bölümünde, Türkiye'deki gürültü ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan övgüyle bahsedildiğini söyledi.

Raporda, "Gürültü alanında mevzuat uyumunda iyi bir mesafe kat edilmiştir. Gürültü haritaları ve yerel gürültü eylem planlarının hazırlığı devam etmektedir." ifadelerine yer verildiğini hatırlatan Öztürk, gürültüyle mücadeleye devam edileceğini kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Teröristlerin yaktığı okulu öğrenciler güzelleştirdi
Van'ın Edremit ilçesinde PKK'lı teröristlerce defalarca yakılan Kurubaş İlk ve Ortaokulunun duvarlarına üniversite öğrencilerince resimler çizildi, bahçesine fidan dikildi.
Erdoğan'a Tarabya'da yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da konvoyunu durdurarak sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet etti.
Teröristlerin özel kıyafeti
Van'da PKK'nın kış üslenmesine yönelik yapılan operasyonda teröristlerin termal kameralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4254 terörist öldürüldü
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4254, son bir haftada gerçekleştirilen yurt içindeki terör operasyonlarında ise 37 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

56
Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

64
Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

139
Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

115
Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

46
Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

98
BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM