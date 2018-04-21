Gürültüye 3,3 milyon lira ceza kesildi

Gürültü kirliliğinin insanları sinirli ve asabi yaptığına ve yorduğuna dikkati çeken Öztürk, gürültü kirliliğinin çalışma verimliliğini de düşürdüğünü vurguladı.

Gürültü denetim ve cezalarının geçen yıla göre artış gösterdiğine belirten Öztürk, "Geçen yıl ilk çeyrekte yapılan 429 gürültü denetiminde, 569 bin 343 lira cezai işlem uygulanırken, 2018 yılı ilk çeyreğinde yapılan bin 675 gürültü denetiminde, 3 milyon 315 bin 183 lira yaptırım uygulanmıştır." dedi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde en çok Antalya, Eskişehir ve İstanbul'da denetim yapıldığını ve yaptırım uygulandığını dile getiren Öztürk, bu yılın ilk çeyreğinde ise en çok başkent Ankara'da denetim yapıldığını, Ankara'yı Antalya ve Eskişehir'in takip ettiğini söyledi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINDA GÜRÜLTÜ UYARISI

Öztürk, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin gerçekleştirilecek seçim çalışmalarında herkesin gürültü ve çevre kirliliğine karşı daha duyarlı ve hassas olması gerektiğine işaret ederek "Bakanlık olarak gürültüden ari ve çevre kirliliğine karşı duyarlı bir seçim çalışması yapılması için gerekli denetimleri ve takipleri yapacağız." diye konuştu.

Gürültüden korunmak için binalarda ses yalıtımı yapılmasının önemini aktaran Öztürk, "Ses yalıtımı yapılınca, insanların çalıştığı ortam ve oturduğu binalar daha gürültüden ari olacaktır." dedi.

2018 İLERLEME RAPORU

Öztürk, Avrupa Komisyonunun açıkladığı 2018 İlerleme Raporu'nun, "Çevre ve İklim Değişikliği" bölümünde, Türkiye'deki gürültü ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan övgüyle bahsedildiğini söyledi.

Raporda, "Gürültü alanında mevzuat uyumunda iyi bir mesafe kat edilmiştir. Gürültü haritaları ve yerel gürültü eylem planlarının hazırlığı devam etmektedir." ifadelerine yer verildiğini hatırlatan Öztürk, gürültüyle mücadeleye devam edileceğini kaydetti.