Gürültüye dayanamadı komşularını ve babasını bıçakladı

Olay, geçtiğimiz gün Demetevler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 372. Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde ikamet eden Anıl K., kapı komşusunun çok gürültü yaptığını iddia ederek eline aldığı bıçakla, komşusunun kapısına dayandı.

Kapıyı açan baba Erdoğan Ç., bir anda Anıl K.’nın saldırısına uğradı. Anıl K. elindeki bıçakla Erdoğan Ç.’yi bıçakladı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Babasının sesine koşan oğul Hakan Ç.’de Anıl K.’nın saldırısına uğradı. Baba ile oğlunu çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs bir anda panik yaparak binadan kaçmaya çalıştı. Anıl K.’nın babası İzzettin K. oğlunu tutmaya çalışırken o da oğlu tarafından bıçakla yaralandı.

BABASINI YARALADIKTAN SONRA BABASININ ARABASIYLA KAÇTI

Baba İzzettin K. elinden yaralanırken, şahıs babasının arabasını alarak olay yerinden kaçtı. Mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaçan A.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Bahçelievler’de saklandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Anıl K. emniyette yapılan sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyedeki işlemleri devam ediyor.



