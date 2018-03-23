Guterres: Afetlerin yüzde 90'ı su kaynaklı

Genel Kurula sunulan su raporu hakkında açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2 milyardan fazla insanın güvenli suya erişiminin olmadığını belirtti.

"SU SORUNU ARTMAYA BAŞLADI"

Guterres, ''Dünya Su Günü'' dolayısıyla BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, su tüketiminin iyi yönetilememesi nedeniyle dünyanın birçok yerinde su sorununun artmaya başladığına dikkati çekti.

Hızla değişen iklimin de bu baskıyı artırdığını belirten Guterres, atık suların yüzde 80'inin arıtılmadan çevreye boşaltıldığını ve afetlerin yüzde 90'ından fazlasının su kaynaklı olduğunu söyledi.

"Dünya genelinde 2 milyardan fazla insanının güvenli suya erişimi yok. 2050 yılına kadar ise en az 4 kişiden biri tatlı suya erişim sıkıntısı çekecek." uyarısında bulunan Guterres, hayati derecede önemi olan su kaynakları iyi yönetilmediği takdirde toplumlar ve hatta ülkeler ülkeler arasında sorunlar yaşanacağını kaydetti.

BM SU KALKINMA RAPORUNU SUNDU

BM Dünya Su Kalkınma Raporu'nda ise 2050 yılına kadar dünyada 5 milyardan fazla kişinin suya erişim sorunu yaşayacağı uyarısı yapıldı.

Rapora göre, küresel su talebi nüfus artışı, ekonomik kalkınma ve değişen tüketim modelleri gibi faktörler doğrultusunda her yıl yaklaşık yüzde 1 artıyor. Bu oran, gelecek 20 yılda önemli ölçüde artmaya devam edecek.

Raporda ayrıca dünyanın 4'te 3'ü suyla kaplı olmasına rağmen sadece yüzde 2,5'lik bölümünün tatlı su olduğu, bunun da yüzde 1'inden azının tüm karasal yaşamı ve ekosistemleri sürdürmek için kullanılabildiği ifade edildi.