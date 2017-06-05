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Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile New York'ta görüştü

Akıncı, Guterres'in daveti üzerine karşı tarafın neden olduğu tıkanıklığı görüşmek üzere New York'ta olduklarını söyledi.

05.06.2017 - 04:54
  1. Haberler
  2. Politika

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BM Genel Sekreteri Guterres, Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Merkezi'nde yemekli toplantıda bir araya geldi.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Akıncı, "BM Genel Sekreteri'nin daveti üzerine karşı tarafın ısrarcı ön koşullarının yarattığı tıkanıklığı görüşmek üzere New York'tayız." dedi.

"ŞİMDİ HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA KARARLILIĞA İHTİYAÇ VAR"

Kıbrıs sorunun çözümü konusunda kararlı olduklarını ve bu nedenle Cenevre'de ocak ayında düzenlenen konferansın yeniden yapılması umudu ve beklentisi ile New York'a geldiklerini belirten Akıncı, "Şimdi her zamankinden daha fazla siyasi irade ve kararlılığa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Akıncı, Şubat 2014'te üzerinde anlaşılan ilkelere ve Cenevre'de 12 Ocak'taki konferansın sonuç bildirgesine bağlı kalınırsa yolun açılabileceğini sözlerine ekledi.

Rum lider Anastasiadis ise "yapıcı bir diyalog" için New York'ta olduklarını söyledi.

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