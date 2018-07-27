taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.817
USD
4,8720
EURO
5,6777
ALTIN
191,75
PETR
74,5300

Guterres: Birleşmiş Milletler'in parası tükeniyor

BM Genel Sekreteri Antonio GuterresBM üyesi ülkeler ve çalışanlarına gönderdiği mektupta, örgütün karşı karşıya kaldığı bütçe sıkıntısına dikkati çekti.

AA | 27.07.2018 - 06:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

BM bütçesinin 139 milyar açık verdiğini belirten Guterres, ''Nakit  akışımız yılın bu zamanında hiç bu kadar düşük olmamıştı, genel durum endişe verici. Paramız tükeniyor.'' uyarısında bulundu.

"BİZİM GİBİ BİR ÖRGÜT, BÜTÇE SIKINTISI YAŞAMAMALI"

Harcamaları azaltarak önlemler alacaklarını vurgulayan Guterres, ''Bizim gibi bir örgüt, bütçe sıkıntısı yaşamak zorunda kalmamalı, daha da acı olan, yardıma ihtiyaç duyanların çağrılarına cevap veremememiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Guterres: Birleşmiş Milletler'in parası tükeniyor

193 ÜLKEDEN 112 YARDIM YAPIYOR

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, BM üyesi 193 ülkeden sadece 112'sinin örgüte yıllık ödemelerde bulunduğunu söyledi. Dujarric, ''BM'nin içinde bulunduğu finansal sıkıntı üye ülkelerin ödemelerini geç yapması ya da henüz yapmamasından  kaynaklanıyor" dedi.

ABD, YARDIMLARINI AZALTIYOR

BM'ye ödeme yapmayan ülkeler arasında örgüte en fazla finansal katkı sağlayan ABD'de de yer alıyor. BM'nin 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ABD karşılıyor.

BM'nin yönetim ve bütçe konularında reform yapması gerektiğini sık sık dile getiren ve "bütçede adalet" çağrısı yapan Trump yönetimi, 2018-2019 mali yılında BM'nin bütçesine aktaracağı kısımdan 285 milyon dolar azaltma kararı almıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

118
Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

8
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

10
Yunanistan'daki yangında kundaklama şüphesi

Yunanistan'daki yangında kundaklama şüphesi

21
Ankara’da 112 Acil Servis ekibine saldırdılar

Ankara’da 112 Acil Servis ekibine saldırdılar

14
El frenini çekmeyi unutunca minibüsü alt geçide düştü

El frenini çekmeyi unutunca minibüsü alt geçide düştü

3
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM