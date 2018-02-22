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Guterres: Doğu Guta'da 400 bin insan cehennemi yaşıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta'da devam eden çatışmalarla ilgili dünya kamuoyunu uyardı.

AA | 22.02.2018 - 10:23..
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BM Genel Sekreteri Guterres ve eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumuna katıldı.

Konseyde konuşan Guterres, uluslararası toplumun krizleri önlemek yerine krizlere karşılık vermek için çok daha fazla zaman ve kaynak harcadığına dikkati çekti.

Doğu Guta'daki insani durum kritik noktada

Guterres: Doğu Guta'da 400 bin insan cehennemi yaşıyor

"BM SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ"

Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yaklaşımın dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, şunları söyledi:

''Hedefimiz, ülkelere, insanlara yüksek bedeller ödeten krizlerin çıkmasınını önlemeye yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak olmalı. Özellikle de şimdi BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki krize siyasi çözüm bulma sorumluluğunu yerine getirmesi gerek.''

Guterres: Doğu Guta'da 400 bin insan cehennemi yaşıyor


"400 BİN SİVİL CEHENNEMİ YAŞIYOR"

Doğu Guta'da yaşanan insani krizden son derece üzüntü duyduğunu belirten Guterres, ''Doğu Guta bekleyemez, 400 bin sivil yeryüzünde cehennemi yaşıyor. Bütün askeri faaliyetlerin durması ve insani yardımlara ve tıbbi tahliyelere izin verilmesi çağrısı yapıyorum.'' dedi.

Guterres: Doğu Guta'da 400 bin insan cehennemi yaşıyor

BAN Kİ-MUN: DEAŞ SONRASINA HAZIRLANMALIYIZ

Eski BM Genel Sekreteri Ban ise ''Orta Doğu'da şimdi DAEŞ sonrası dönem için hazırlıklı olmalıyız'' ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin şimdi Suriye'nin kuzeyine, ülkedeki iç savaşa, Golan Tepeleri'ndeki gerginliğe odaklanması gerektiğini söyleyen Ban, şunları kaydetti:

''Bu sorunlar, bölgesel istikrarı ciddi şekilde tehdit ediyor ve bölgedeki devletler arasında çatışmaları teşvik ediyor. Bu tür istikrarsızlıklar Suudi Arabistan ve İran'ı, İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirebilir. Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasındaki şiddet ve diğer bölgesel tehditler kontrolden çıkma potansiyeline sahip.''

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