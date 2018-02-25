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Guterres: Suriye'de ateşkes kararı derhal uygulanmalı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Suriye'de insani ateşkesin derhal yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.

AA | 25.02.2018 - 02:35..
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BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres BMGK'nın Suriye'nin genelinde en az 30 gün insani ateşkes talep eden kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Guterres, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için BMGK'nın insani ateşkes kararının ''derhal uygulanması'' çağrısında bulundu.

Tüm taraflara uluslararası hukuka uymaları ve sivil ve sivil altyapıları korumaları çağrısı da yapan Guterres, terörle mücadele ederken bu yükümlülüklerin de görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

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