taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Guterres Suriye'de çözüm için umutsuz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki krize kısa vadede çözüm bulunacağı konusunda iyimser olmadığını söyledi.

19.02.2017 - 07:01
  1. Haberler
  2. Dünya

Guterres Suriye'de çözüm için umutsuz

Guterres, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HALA KAZANACAĞINI DÜŞÜNENLER VAR"

Suriye'de barışın ancak tarafların askeri zafer kazanamayacağını düşündüğü zaman mümkün olacağına dikkati çeken Guterres, "Suriye'de hala bu noktada olduğumuzdan emin değilim, hala kazanacağını düşünenler var ama bu büyük bir yanılma. Bu yüzden Suriye'deki kirize kısa vadede çözüm bulunacağı konusunda iyimser değilim." dedi.

Suriye'deki krizin savaşan taraflar üzerinde etkili olan ülkeler için de büyük bir tehdit haline geldiğini ifade eden Guterres, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkerin savaşı sonlandırmak için tarafları ikna çabalarının önemini vurguladı.

Guterres, "Suriye ve Irak için siyasi ve kapsamlı bir çözüm bulamazsak, DEAŞ'ı yenmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

41
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

61
Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

16
Hollandalı ırkçı lider Faslılara pislik dedi

Hollandalı ırkçı lider Faslılara pislik dedi

30
NASA 20 yıla kadar uzayda canlı var mı cevaplayacak

NASA 20 yıla kadar uzayda canlı var mı cevaplayacak

31
Bursa'da araç restorana girdi: 9 yaralı

Bursa'da araç restorana girdi: 9 yaralı

7
Konya'da tramvay durağında bıçaklı kavga

Konya'da tramvay durağında bıçaklı kavga

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM