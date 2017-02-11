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Güven Huzur Türkiye-3 operasyonunda bilanço

randığı tespit edilen 2 bin 181 kişi yakalandı, 81 araç ele geçirildi

11.02.2017 - 06:39
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin katılımıyla dün akşam "sabit yol" ve "umuma açık yer" olmak üzere iki aşamalı ve eş zamanlı uygulama yapıldı.

Güven Huzur Türkiye-3 operasyonunda bilanço

 

İLK KEZ 3 GÜVENLİK KURUMU BİRLİKTE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak uygulamayı takip etti.

Yurt genelinde 13 bin 966 ekipte 80 bin 88 personelin katıldığı uygulamalarda, 17 hava aracı, 71 deniz aracı ve 417 dedektör köpeği kullanıldı.

Şehir giriş ve çıkışları ile önceden tespit edilen 18 bin 131 hassas noktada yapılan çalışmalarda 675 bin 997 kişi kontrol edildi. Bu kişilerden aranan 2 bin 181'i yakalandı, bin 327'si gözaltına alındı, bin 953'ü hakkında ise adli veya idari işlem uygulandı.

Güven Huzur Türkiye-3 operasyonunda bilanço

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI, ARANAN VE CEZA KESİLEN İŞ YERLERİ

Kişilerin üstleri ve araçlarda yapılan aramalarda bir uzun namlulu silah, 91 tabanca, 91 av tüfeği, bin 660 mermi, 38 kesici delici alet, 64 kurusıkı tabanca, 373,6 gram eroin, 4 kilo 722 gram esrar, 72 gram bonzai, 891 captagon, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 kaçak cep telefonu, 762 litre kaçak içki, 20 kilogram menşei belirsiz gümüş, 9 ton 880 kilogram menşei tespit edilemeyen et ve 103 parça tarihi eser bulundu.

Güven Huzur Türkiye-3 operasyonunda bilanço

Yollarda oluşturulan noktalarda kontrol edilen 193 bin 852 araçtan 81'inin arandığı belirlendi. Denetlenen araçlardan 7 bin 22'siyle ilgili cezai işlem uygulandı, 2 bin 22'si trafikten men edildi.

Kontrol edilen 22 bin 746 iş yerinden 857'sinin sorumlularına cezai işlem uygulandı, 4 bin 466'si hakkında kapatılma işlemi yapıldı.

Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçlerinin bir arada ilk kez gerçekleştirdiği uygulama büyük bir uyum ve koordinasyon içinde geçti. Vatandaşların da memnun kaldığı gözlemlenen çalışmalar sorunsuz ve başarıyla tamamlandı.

İnsan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem verilerek yürütülen uygulamalar ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işlemeye meyilli olanların caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve araçların ele geçirilmesi amaçlanıyor.

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