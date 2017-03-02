Güven timi yaşlı kadının 187 bin lirasını kurtardı

Telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, Seher K'den banka hesabındaki tüm parayı çekerek başka bankaya havale etmesini istedi.

POLİS YAŞLI KADINI DOLANDIRIMAKTAN KURTARDI

Bunun üzerine evinden ayrılan Seher K, hesabının bulunduğu bankaya geldi. Bankada da telefon görüşmesini sürdüren ve hesabındaki 187 bin 500 lirayı çekmek için işlem sırası bekleyen Seher K'yı durumundan şüphelenen Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timi ekibinde görev alan bir polis uyararak telefon görüşmesini sonlandırdı.

Polis memurunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulan Seher K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Telefonda 'emniyetten arıyoruz', 'savcı beye vereyim telefonu' şeklinde konuşarak, sabah 09.00'da bana kahvaltı bile yaptırmadan bu saate kadar beni telefonlarla meşgul ettiler." dedi.