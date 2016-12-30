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Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

İstanbul'da yılbaşı gecesi taciz, kapkaç ve hırsızlık gibi suçlarla mücadele için 17 bin polis görev yapacak.

DHA | 30.12.2016 - 15:57
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Yılbaşı öncesinde İstanbul'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

KILIKTAN KILIĞA GİRECEKLER

Önlemler kapsamında temizlik işçisi, simitçi, ayakkabı boyacısı, kestaneci ve Milli Piyango satıcısı, Noel baba kılığında görev yapacak polisler, hırsıza, gaspçıya, kapkaççıya, tacizciye anında müdahale edecek.Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

17 BİN POLİSLE GÖREVİMİZİN BAŞINDA OLACAĞIZ

İstanbul'daki yılbaşı önlemleriyle ilgili Taksim'de Gezi Parkı girişinde açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, "İstanbul halkımızın güvenli ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yaklaşık 17 bin polisle görevimizin başında olacağız. Geçen yıldan farklı olarak özellikle ulaşım yapılan iskeleler, vapurlar, havalimanları, metrolar, metrobüsler ve tramvaylarda da ayrıca tedbir aldık.Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

96 SABİT KAMERA VE 40 HAREKETLİ KAMERA OLACAK

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve diğer ilçelerimizin meydanlarında kılıktan kılığa giren güven timleri ile narkotim polisleri, özel harekat ekipleri, çevik kuvvet polisleriyle görev alacağız. Yine Taksim Meydanı'nda bir canlı yayın aracımız, 96 sabit kamera ve 40 hareketli kamera olacak" dedi.Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

TAKSİM'E ÇIKAN TÜM SOKAKLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI

Baybaba ayrıca yılbaşı gecesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokakların araç trafiğine kapatılacağını, meydan çevresinde de 40 arama noktası oluşturacaklarını belirtti.

Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi

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