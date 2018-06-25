Güvenli kozadan çıkış: Gidiyor, Gitti, Gitmiş

Bu kitap, ülkelerinden kaçmak zorunda kalanların, ölümü ve zulmü savuşturanların sonsuz bekleyişe mahkum edildiği bir dünyadan söz ediyor. Bakmak ile görmek arasındaki ilişkiyle hesaplaşmayı sağlayan bu roman, sığ denizlerden çekilmenin mümkünlüğünü aktarıyor…

(Jenny Erpenbeck)

GİDİYOR, GİTTİ, GİTMİŞ

Richard, kendi hayatına dair soruların içinde boğulan bir emekli profesördür. Ağustos sonunda bir Perşembe günü, on siyah tenli adamın, Berlin’deki Kırmızı Belediye Binası’nın önünde, açlık grevi yapacakları söylentisi vardır. Richard da, o gün Berlin’in göbeğinde işgal eylemi yapan bu Afrikalı mültecilerle karşılaşır ve sorularının yanıtını bu gençlerin arasında aramaya karar verir.

Richard, hayatında ilk kez, yüzünü kendinden başkasına çevirmiştir. Dünyanın sarsıldığı bu mülteci krizi ile Richard, güvenli kozasından çıkmayı başarmıştır.

Şimdi yüzleşmekten kaçtığı doğru soruları sormanın vaktidir…

Gidiyor, Gitti, Gitmiş

Jenny Erpenbeck

Çev.: İlknur İgan

Can Yay.

S.: 328

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Damla Karakuş

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