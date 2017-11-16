Güvenli okul servisi görücüye çıktı

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Şahin, uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirmişti.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ YÜKSELTİLDİ
Hükümet okul servislerinde güvenli yolculuk için düğmeye bastı. 4 bakanlıktan onay alan sistem görücüye çıktı.
Yeni sistemde güvenlik tedbirleri üst safhaya çıkarıldı. Artık servislerde öğrenci değil çanta bile unutulmayacak.
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ
Ayrıca araç içerindeki araç takip sistemiyle veliler servisin nerede olacağını öğrenebilecek.