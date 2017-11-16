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Güvenli okul servisi görücüye çıktı

Serviste ölüm ve okul bahçesinde rant kavgasından sonra okul servisleri teknolojik sistemle revize edildi.

16.11.2017 - 20:37
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İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Şahin, uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirmişti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ YÜKSELTİLDİ

Hükümet okul servislerinde güvenli yolculuk için düğmeye bastı. 4 bakanlıktan onay alan sistem görücüye çıktı.

Yeni sistemde güvenlik tedbirleri üst safhaya çıkarıldı. Artık servislerde öğrenci değil çanta bile unutulmayacak.

Güvenli okul servisi VİDEO

Güvenli okul servisi görücüye çıktı

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Ayrıca araç içerindeki araç takip sistemiyle veliler servisin nerede olacağını öğrenebilecek.

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