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Güvenlik filesi takarken düşen işçi öldü

Adana'da, inşaat halindeki binanın 8. katına güvenlik filesi takarken düşen işçi yaşamını yitirdi.

10.05.2017 - 14:36
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Güvenlik filesi takarken düşen işçi öldü

Burak Tuncer (26), merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde, 10 katlı inşaat halindeki binanın 8. katına güvenlik ağı gerdiği sırada dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Tuncer'in düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tuncer'in öldüğünü belirledi. Arkadaşlarının öldüğünü öğrenen çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri, emniyet şeridiyle çevirdikleri olay yerinde inceleme yaptı.

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