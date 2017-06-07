Güvenlik gişe memurunu vurdu

Olay, saat 15.00 sıralarında Düzce Akçakoca Yalı Mahallesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi.
GÜVENLİK GİŞE MEMURUNU VURDU
Banka güvenlik görevlisi Adem Karadoğan, iddiaya göre odada tabancasını temizlerken kazayla tetiğe dokundu. Silahtan çıkan kurşun odada bulunan gişe görevlisi Metin Öztürk'ün sağ ayağına isabet etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralanan Öztürk, çağrılan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, bankada inceleme yaparken güvenlik görevlisi karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.