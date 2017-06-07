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Güvenlik gişe memurunu vurdu

Düzce'de bir bankada çalışan güvenlik görevlisi tabancasını temizlerken gişe memurunu ayağından vurdu.

07.06.2017 - 16:54
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düzce

Olay, saat 15.00 sıralarında Düzce Akçakoca Yalı Mahallesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi.

GÜVENLİK GİŞE MEMURUNU VURDU

Banka güvenlik görevlisi Adem Karadoğan, iddiaya göre odada tabancasını temizlerken kazayla tetiğe dokundu. Silahtan çıkan kurşun odada bulunan gişe görevlisi Metin Öztürk'ün sağ ayağına isabet etti.

Güvenlik gişe memurunu vurdu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan Öztürk, çağrılan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, bankada inceleme yaparken güvenlik görevlisi karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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