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Güvenlik görevlisi banka soygununu önledi

Şişli'de 'üzerimde bomba var' diyerek bir banka şubesine giren soyguncu güvenlik görevlisinin uyanıklığı sayesinde amacına ulaşamadı.

DHA | 23.12.2016 - 21:28
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Güvenlik görevlisi banka soygununu önledi

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Merkez Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen yüzünü atkı ile kapatan şüpheli, banka şubesine girdikten sonra beline sardığı bomba süsü verilmiş düzeneği göstererek güvenlik görevlisinden tabancasını istedi.

Güvenlik görevlisi banka soygununu önledi VİDEO

FARK ETTİRMEDEN ŞARJÖRÜ ÇIKARDI

Güvenlik görevlisi, namlusunda mermi bulunan tabancasını soyguncuya verirken fark ettirmeden şarjörünü çıkardı. Tabancayı veznedara doğrultan soyguncu kasada bulunan 94 bin lirayı bir poşete koymalarını istedi. Parayı alan şüpheli yaya alarak kaçmaya başladı.

SON MERMİYİ ATEŞLEYİNCE YAKALANDI

Güvenlik görevlisi de soyguncunun peşinden gitti. Güvenlik görevlisinin kendisini takip ettiğini fark eden soyguncu korkutmak için havaya ateş etti. Tabancadaki son merminin ateşlendiğini bilen güvenlik görevlisi kovalamaya devam etti.

SİLAHI VE PARA DOLU ÇANTAYI ATTI

Bunun üzerine tekrar havaya ateş etmek isteyen soyguncu tabancanın boş olduğu fark edince silahı ve para dolu poşeti yere atarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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