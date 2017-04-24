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Güvenlik görevlisi İBB binası çatısında intihar etti

Fatih'te, Güvenlik Amiri Zafer Yüzüak(40), 6 yıldır çalıştığı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi binasının çatısında silahıyla intihar etti.

24.04.2017 - 00:08
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Olay, Saraçhane'deki İstanbul büyükşehir Belediyesi Binası'nda saat 16.30'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çalışma arkadaşları, İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik amiri olarak çalışan Zafer Yüzüak'tan bir süre haber alamadı. Bunun üzerine yaptıkları aramada, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Yüzüak'ı çatıda ölü halde buldu. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Yüzüak'ın kendi tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etmiş olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme uzmanı polisler ile Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Güvenlik görevlisi İBB binası çatısında intihar etti

Çalışma arkadaşları ve aile üyelerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, Yüzak'ın etrafıyla fazla konuşmayan, içine kapanık biri olduğunu belirlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Büyük Şehir Belediye biansı önündeki harketlilik
-Polis ve sağlık ekiplerinin binaya giriş çıkışları
-İntihar eden güvenlikçinin vesikalık fotoğrafı
Detaylar

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