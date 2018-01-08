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Güvenlik görevlisini kabine kilitleyip kabloları çaldılar

Kocaeli'nin İzmit Sanayi Mahallesi'nde, güvenlik görevlisini kabine kitleyerek hırsızlık yapan zanlılar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DHA | 08.01.2018 - 16:15..
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Kocaeli'nin İzmit Sanayi Mahallesi'nde gece saatlerinde, hırsızlar, güvenlik görevlisini, bulunduğu kabine kilitledi.

Güvenlik görevlisini kabine kilitleyip kabloları çaldılar

50 BİN TL'LİK KABLO ÇALDILAR

Kapıyı kırarak iş yerine giren hırsızlar, 50 bin TL değerinde bakır kablo çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından hırsızları Başiskele ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Güvenlik görevlisini kabine kilitleyip kabloları çaldılar

ÇALINAN KABLOLAR HURDACILARDA BULUNDU

Türk vatandaşı O.A. (62) ve beraberindeki Afganistan uyruklu A.A. (21), Ş.A.A. (21), İ.D. (17) ve M.M. (21), kabloları Gölcük'teki bir hurdacıya sattıklarını söyledi. Hurdacıya giden polisler, çalınan kabloları aldı. Kablolar, iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4'ü Afgan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Güvenlik görevlisini kabine kilitleyip kabloları çaldılar

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