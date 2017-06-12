taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5369
EURO
3,9626
ALTIN
144,16
PETR
48,3000

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Tunceli'de yol kontrol noktasındaki güvenlik güçleri, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'den şikayetçi oldu.

12.06.2017 - 01:57
  1. Haberler
  2. İç Haber
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli-Erzincan karayolu Sütlüce yol kontrol ve arama noktasında 10 Haziran'da güvenlik güçlerinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'ye ait aracı, içinde milletvekili olmadığı anda durdurarak kontrol etmek istediği belirtildi.

EŞİ KİMLİK GÖSTERMEK İSTEMEDİ

Araçtaki "Milletvekili Alican Önlü'nün eşi olduğunu" beyan eden şahsın, kimlik göstermek istemediği, güvenlik güçlerinin görevini yerine getirmelerini, usulüne uygun arama yapmalarını engellemeye çalıştığı ve "Aracın milletvekili aracı olduğunu" söyleyerek "Aranamayacağı" gibi söylemlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, bahse konu aracın güvenlik güçleri tarafından gözle kontrol edilerek bölgeden ayrılmasına izin verildiği bildirildi.

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin VİDEO

ASKERİ TEHDİT ETMEYE KALKTI

Aracın içinde bulunan kişinin, yol kontrol ve uygulama noktasından ayrılırken "Ben milletvekili eşiyim, benim aracımı kontrol etmek ve bana kimlik sormak ne demek? Burada bekleyin, siz göreceksiniz" gibi söylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Daha sonra yol kontrol noktasına gelen HDP Milletvekili Alican Önlü, güvenlik güçlerimizle konuşmaya başlamış, 'aracının durdurulamayacağı, aranamayacağı' gibi gibi sözler söyleyerek, güvenlik güçlerimizin görevlerini yerine getirmelerini engellemeye çalışmıştır. Bahse konu yol kontrol noktasında bulunan güvenlik güçlerimiz görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği yönünde şikayette bulunmuş ve konu hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır."

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi tarafından Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen "Kitap Günleri"ni ziyaret etti.
Aydın'a şehit ateşi düştü
Bingöl'ün Genç İlçesi'nde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aydınlı Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran'ın baba ocağına ateş düştü.
Erdoğan: Türkiye her coğrafyada mazlumların sesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kızılay Bağışçılar Ödül Töreni ve iftar programına katıldı.
Diyarbakır'da 25 askerde zehirlenme şüphesi
Akşam yemeği yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösteren 25 asker ambulanslara Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

0
Fatih Terim basın toplantısında konuştu

Fatih Terim basın toplantısında konuştu

0
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

0
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

0
Aydın'a şehit ateşi düştü

Aydın'a şehit ateşi düştü

0
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM