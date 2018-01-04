Güvenlik kameraları dolmuşu soyan hırsızı görüntüledi

Başkent’te park halindeki araçların içine girip, saniyeler içinde para ve malzemeleri çalan kişiler dolmuş şoförlerinin korkulu rüyası haline geldi. Park halindeki ticari araçları kendilerine hedef seçen hırsızlar, kısa sürede işlerini halledip, bölgeden uzaklaşıyorlar.

Gündüz saatlerinde, ana cadde üzerindeki bir dolmuşta kaydedilen görüntülere yansıyan hırsız, dolmuşun açık kapısından kolunu uzatarak aracın konsolundaki hasılatı alıp, saniyeler içinde gözden kayboldu. Aracına döndüğünde her şey için çok geç olduğunu anlayan araç sürücüsü, polise müracaatta bulunduktan sonra hırsızlık anının görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Ankara'da dolmuşu soyan hırsız kameralara yakalandı VİDEO

