taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.052
USD
3,7813
EURO
4,5496
ALTIN
159,04
PETR
68,0800

Güvenlik kameraları dolmuşu soyan hırsızı görüntüledi

Ankara'da kapısı açık dolmuşu gören bir kişi, içeri girip paraları çaldı. Emniyet, güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın peşinde.

İHA | 04.01.2018 - 06:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Başkent’te park halindeki araçların içine girip, saniyeler içinde para ve malzemeleri çalan kişiler dolmuş şoförlerinin korkulu rüyası haline geldi. Park halindeki ticari araçları kendilerine hedef seçen hırsızlar, kısa sürede işlerini halledip, bölgeden uzaklaşıyorlar.

Gündüz saatlerinde, ana cadde üzerindeki bir dolmuşta kaydedilen görüntülere yansıyan hırsız, dolmuşun açık kapısından kolunu uzatarak aracın konsolundaki hasılatı alıp, saniyeler içinde gözden kayboldu. Aracına döndüğünde her şey için çok geç olduğunu anlayan araç sürücüsü, polise müracaatta bulunduktan sonra hırsızlık anının görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Ankara'da dolmuşu soyan hırsız kameralara yakalandı VİDEO

İlginizi Çekebilir
27 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Oyuncak top yutan Suriyeli bebek, öldü
Bursa’da elinde oynadığı topu ağzına atan 8 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti.
Kırgız öğrenciye tecavüz eden sanık 30 yıla mahkum oldu
Sarıyer’de Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, “cinsel saldırı” ve “yağma” suçlarından 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Alanya'da çıkan hortum korkuttu
Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde ortaya çıkan hortum korkuttu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

113
Macron: Neredeyse İran'da bizi savaşa götürecekler

Macron: Neredeyse İran'da bizi savaşa götürecekler

29
Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

33
Hakan Atilla kararı Türkiye'de Twitter'ı salladı

Hakan Atilla kararı Türkiye'de Twitter'ı salladı

29
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

31
Londra derbisinde 4 gol var kazanan yok

Londra derbisinde 4 gol var kazanan yok

3
Yolda bulduğu faturayı ödedi

Yolda bulduğu faturayı ödedi

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM