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Güvenlik kamerasına yansıyan tacize 20 yıl hapis istemi

Bursa'da arkadaş ziyaretinden dönen genç kadın, altgeçitten geçerken cinsel tacize uğradı.

10.05.2017 - 11:05
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Bursa’da, gece evine giden Simay H.'ye (34) tacizde bulunup, dövdüğü suçlamasıyla tutuklanan 23 yaşındaki Hasan Uluşahan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan tacize 20 yıl hapis istemi

ALTGEÇİTTE CİNSEL TACİZ

Olay, 6 Şubat'ta Osmangazi İlçesi Aktarhüssam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat 23.30 sıralarında arkadaş ziyaretinden dönen Simay H., altgeçidi kullandı. Bu sırada bir erkek kendisine cinsel tacizde bulunup, karşı koyunca da dövdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan tacize 20 yıl hapis istemi

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Simay H.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan Hasan Uluşahan olduğunu tespit etti. Simay H.'nin teşhis ettiği şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan tacize 20 yıl hapis istemi

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YARGILANACAK

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca, Hasan Uluşahan hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda Uluşahan hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'cinsel saldırı' suçlarından Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Toplam 20 yıla kadar hapis cezası istenen Hasan Uluşahan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Güvenlik kamerasına yansıyan tacize 20 yıl hapis istemi

Güvenlik kamerasına yansıyan tacize 20 yıl hapis istemi

Güvenlik kamerasına yansıyan tacize 20 yıl hapis istemi

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