Güvenlik kamerasındaki cinsel taciz ve dayağa 9 yıl hapis

Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda, otobüs durağında inen S.H., yürüyerek evine giderken Timurtaşpaşa Altgeçidi'nde kendisini izleyen bir kişinin cinsel saldırısına uğradı.

ÖNCE TACİZ SONRA DAYAK

Saldırgan karşı koyan genç kadını dövdükten sonra kaçarken olay güvenlik kamerası ile görüntülendi. S.H.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan Hasan Uluşahan olduğunu tespit etti.

SALDIRGAN: UYUŞTURUCU ALMIŞTIM, PİŞMANIM

S.H.'nin teşhis ettiği şüpheli tutuklandı. Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Hasan Uluşahan, "Uyuşturucu almıştım. Pişmanım." dedi.

9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti Uluşahan'a 'Cinsel saldırı' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalmasını dikkate alan mahkeme bu cezayı 6 yıla düşürdü. Mahkeme ayrıca Ulaşahan’a, 'Hürriyeti tahdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi. Toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Uluşahan'ın tahliye istemi kabul edilmedi.









