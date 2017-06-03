Güvenlik Konseyi’nden Kozey Kore’ye yeni yaptırım kararı

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kışkırtıcı ve yasadışı füze denemelerinin, çok sayıda ülkenin güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"HER TEST GERGİNLİK YARATIYOR"

Haley, "Füzeler şimdiden tehlikeli bir şekilde Güney Kore, Japonya ve son zamanlarda Rusya'ya yakın yerlere düşmüş durumda. Kuzey Kore’ye ait her roket, sivil yaşamı tehdit eden, bir uçağa veya gemiye çarpma potansiyeline sahiptir. Her test bölgede gerginlik yaratıyor. Ancak tüm risklere ve bu konseyin şimdiye kadar uyguladığı yaptırımlara rağmen, Kuzey Kore hala gerilimi tırmandırmayı seçti." dedi.

Haley, ABD'nin Kuzey Kore halkını tehdit etmek ya da Asya Pasifik bölgesinin istikrarını bozmak gibi bir niyeti olmadığını, Kuzey Kore ile diyaloğa açık bir kapı olması gerektiğini söyledi ve gelecekteki provokasyonlara yanıt vermek için tüm seçeneklerin masada kalması gerek. Diplomatik ve mali sonuçların ötesinde ABD, Kuzey Kore’nin saldırganlığına karşı başka yollarla da karşı koymaya hazır’ diye konuştu.

"BASKI UYGULAMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Japonya Büyükelçisi Koro Bessho da konuşmasında, "Kore Yarımadası’nı nükleer silahlara dönüştürme yönünde samimi bir taahhüt ve somut adımlar atılıncaya kadar Kuzey Kore üzerinde baskı uygulamaya devam etmeliyiz" dedi.

Bessho, "Japonya, Kuzey Kore ile ilgili sorunları kapsamlı bir şekilde çözmek için konsey üyeleri ve diğer tüm üye ülkelerle çok yakından çalışmayı sürdürecek." diye konuştu.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vladimir Safronkov ise, durumu normalleştirmenin yollarını denemek için Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların, çoğu acil yardıma muhtaç olan 25 milyon Kuzey Koreli’nin yaptırımlar altında boğulmasına yol açmaması gerektiğini belirtti.