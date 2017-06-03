taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Güvenlik Konseyi’nden Kozey Kore’ye yeni yaptırım kararı

Kararda, dört kurum ve 14 Kuzey Koreli yetkiliye seyahat yasağı ve maddi varlıklarını dondurma öngörülüyor.

03.06.2017 - 09:47
  1. Haberler
  2. Dünya

Güvenlik Konseyi’nden Kozey Kore’ye yeni yaptırım kararı

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kışkırtıcı ve yasadışı füze denemelerinin, çok sayıda ülkenin güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"HER TEST GERGİNLİK YARATIYOR"

Haley, "Füzeler şimdiden tehlikeli bir şekilde Güney Kore, Japonya ve son zamanlarda Rusya'ya yakın yerlere düşmüş durumda. Kuzey Kore’ye ait her roket, sivil yaşamı tehdit eden, bir uçağa veya gemiye çarpma potansiyeline sahiptir. Her test bölgede gerginlik yaratıyor. Ancak tüm risklere ve bu konseyin şimdiye kadar uyguladığı yaptırımlara rağmen, Kuzey Kore hala gerilimi tırmandırmayı seçti." dedi.

Haley, ABD'nin Kuzey Kore halkını tehdit etmek ya da Asya Pasifik bölgesinin istikrarını bozmak gibi bir niyeti olmadığını, Kuzey Kore ile diyaloğa açık bir kapı olması gerektiğini söyledi ve gelecekteki provokasyonlara yanıt vermek için tüm seçeneklerin masada kalması gerek. Diplomatik ve mali sonuçların ötesinde ABD, Kuzey Kore’nin saldırganlığına karşı başka yollarla da karşı koymaya hazır’ diye konuştu.

"BASKI UYGULAMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Japonya Büyükelçisi Koro Bessho da konuşmasında, "Kore Yarımadası’nı nükleer silahlara dönüştürme yönünde samimi bir taahhüt ve somut adımlar atılıncaya kadar Kuzey Kore üzerinde baskı uygulamaya devam etmeliyiz" dedi.

Bessho, "Japonya, Kuzey Kore ile ilgili sorunları kapsamlı bir şekilde çözmek için konsey üyeleri ve diğer tüm üye ülkelerle çok yakından çalışmayı sürdürecek." diye konuştu.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vladimir Safronkov ise, durumu normalleştirmenin yollarını denemek için Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların, çoğu acil yardıma muhtaç olan 25 milyon Kuzey Koreli’nin yaptırımlar altında boğulmasına yol açmaması gerektiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Hollanda'da tsunami korkusu
Hollanda'da boyu iki metreyi aşan dev dalgaların sahile vurduğu anlar görüntülendi.
Filipinler'de otele saldıran kişinin görüntüsü yayınlandı
Filipinler'de bir otele düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan kişinin fotoğrafları ortaya çıktı.
Trump'ın kesik başıyla poz veren komedyenin gözyaşları
Trump'ı kafası kesilmiş ve kanlar içinde gösteren bir video yayınlayan komedyen Kathy Griffin, yaptığı basın toplantısında ağladı.
Kopenhag'da terör alarmı
Danimarka'nın başkentindeki ünlü eğlence parkı Tivoli yakınında elinde silahla polislere yaklaştığı iddia edilen kişi vuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

78
Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

31
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

32
Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

7
Google Chrome reklamları önleyecek

Google Chrome reklamları önleyecek

27
Kadir Demirel'in kızı konuştu

Kadir Demirel'in kızı konuştu

16
İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM