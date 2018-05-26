Güvenlik korucuları: CHP terörle mücadelemizden rahatsız

Güvenlik koruculuğu sisteminin terörle mücadelede olmazsa olmazlardan olduğunu belirten Ziya Sözen, CHP’nin seçim beyannamesine aldığı koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılmasının terör örgütünden başkasına fayda sağlamayacağını söyledi.

"CHP'NİN MÜCADELEMİZE ÖFKE BESLEMESİNİ NORMAL KARŞILIYORUZ"

Sözen, "CHP seçim beyannamesinin 14. sayfasında koruculuk sistemini kademeli olarak kaldırmayı vadediyor. CHP bu tavrıyla biz güvenlik korucularına duyduğu kini, nefreti öfkeyi bir kez daha dile getirmiştir. Beyannamedeki bu tavrı ile CHP bilinç altındaki öfkesini dışa yansıtmıştır. Biz güvenlik korucuları olarak CHP’nin bu tavrına şaşırmadık. Çünkü biz güvenlik korucuları terörle ve teröristle mücadele ediyoruz. CHP’nin bu mücadelemizden dolayı bizlere kin ve öfke beslemesini normal karşılıyoruz" dedi.





"DÜŞMANCA TAVIRLARINI LANETLİYORUZ"

CHP’nin güvenlik korucularının teröristle mücadelesinden rahatsız olduğunu dile getiren Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"CHP teröristlerle mücadele etmemizden büyük rahatsızlık duyuyor. CHP uzun süredir eylemleri ve söylemleri ile cumhuriyetin temel değerlerinden uzaklaşmış, adeta PKK’nın ve FETÖ’nün sözcülüğüne soyunmuştur. Koruculuğun kaldırılmasını isteyen PKK, HDP, Avrupa Birliği ülkeleri, FETÖ ve diğer terör sempatizanları bu söylemlerini CHP’nin beyannamesine koydurarak bunları CHP’ye söyletmişlerdir." şeklinde konuştu.

CHP'nin Türkiye düşmanlarıyla ortak çalıştığını iddia eden Sözen,

