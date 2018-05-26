taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

Güvenlik korucuları: CHP terörle mücadelemizden rahatsız

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, seçim beyannamesinde koruculuk sistemini kademeli olarak kaldırmayı planlayan CHP'ye tepki gösterdi.

İHA | 26.05.2018 - 23:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Güvenlik koruculuğu sisteminin terörle mücadelede olmazsa olmazlardan olduğunu belirten Ziya Sözen, CHP’nin seçim beyannamesine aldığı koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılmasının terör örgütünden başkasına fayda sağlamayacağını söyledi.

"CHP'NİN MÜCADELEMİZE ÖFKE BESLEMESİNİ NORMAL KARŞILIYORUZ"

Sözen, "CHP seçim beyannamesinin 14. sayfasında koruculuk sistemini kademeli olarak kaldırmayı vadediyor. CHP bu tavrıyla biz güvenlik korucularına duyduğu kini, nefreti öfkeyi bir kez daha dile getirmiştir. Beyannamedeki bu tavrı ile CHP bilinç altındaki öfkesini dışa yansıtmıştır. Biz güvenlik korucuları olarak CHP’nin bu tavrına şaşırmadık. Çünkü biz güvenlik korucuları terörle ve teröristle mücadele ediyoruz. CHP’nin bu mücadelemizden dolayı bizlere kin ve öfke beslemesini normal karşılıyoruz" dedi.

Güvenlik korucuları: CHP terörle mücadelemizden rahatsız


"DÜŞMANCA TAVIRLARINI LANETLİYORUZ"

CHP’nin güvenlik korucularının teröristle mücadelesinden rahatsız olduğunu dile getiren Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"CHP teröristlerle mücadele etmemizden büyük rahatsızlık duyuyor. CHP uzun süredir eylemleri ve söylemleri ile cumhuriyetin temel değerlerinden uzaklaşmış, adeta PKK’nın ve FETÖ’nün sözcülüğüne soyunmuştur. Koruculuğun kaldırılmasını isteyen PKK, HDP, Avrupa Birliği ülkeleri, FETÖ ve diğer terör sempatizanları bu söylemlerini CHP’nin beyannamesine koydurarak bunları CHP’ye söyletmişlerdir." şeklinde konuştu.

CHP'nin Türkiye düşmanlarıyla ortak çalıştığını iddia eden Sözen,

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

102
Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

25
Ay'da yürüyen Amerikalı astronot Alan Bean öldü

Ay'da yürüyen Amerikalı astronot Alan Bean öldü

26
Mars'ın demir zengini kayalarında yaşamın izleri olabilir

Mars'ın demir zengini kayalarında yaşamın izleri olabilir

2
Macaristan'da Türk-Macar iftarı

Macaristan'da Türk-Macar iftarı

3
Trabzon'da FETÖ operasyonu

Trabzon'da FETÖ operasyonu

0
Gazze'de Şampiyonlar Ligi finali izlendi

Gazze'de Şampiyonlar Ligi finali izlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM