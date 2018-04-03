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Güvenlik korucularına hain saldırı: 1 şehit

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler odun kesen güvenlik korucularına düzenlediği saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

İHA | 03.04.2018 - 18:38..
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Kulp ilçesi Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında odun kesmeye giden güvenlik korucularına teröristler tarafından hain saldırı düzenlendi.

Saldırıda Melik Yıldız isimli güvenlik korucusu olay yerinde şehit olurken, 4 güvenlik korucusu ise yaraland

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Yaralılar bölgeye gelen takviye güçlerin güvenlik önlemlerini almasının ardından Kulp Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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