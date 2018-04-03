Güvenlik korucularına hain saldırı: 1 şehit

Kulp ilçesi Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında odun kesmeye giden güvenlik korucularına teröristler tarafından hain saldırı düzenlendi.
Saldırıda Melik Yıldız isimli güvenlik korucusu olay yerinde şehit olurken, 4 güvenlik korucusu ise yaraland
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON
Yaralılar bölgeye gelen takviye güçlerin güvenlik önlemlerini almasının ardından Kulp Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.