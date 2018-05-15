Güvenlik noktasından telefon çaldı

Geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Kağıthane’deki bir AVM’de meydana gelen AVM’ye müşteri olarak gelen bir kadın, kontrol için çantasını X-ray cihazına telefonu da yanındaki kutuya koydu. Cihazdan çantasını alan kadın cep telefonunu unutarak içeriye girdi.

Güvenlik noktasından telefon çalan kadın ViDEO

X-RAY'DEN TELEFON ÇALDI

O esnada kadının hemen arkasından içeriye giren kadın hırsız, kutuda unutulmuş telefonu gördü. Elindeki telefonu unutulan telefonun üstüne bırakarak X-ray'den geçen kadın hırsız, kendi telefonuyla birlikte unutulan telefonu da alarak içeriye girdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadın hırsız ardından mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Zanlı mağazalarda gezindiği esnada da çantaya koyduğu cep telefonunu ara ara kontrol etti.