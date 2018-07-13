Güvenlik tatbikatında binadan atılan genç kız öldü

Bruce D. Perry ve Maia Szalavitz, travma etkisi yaratan olayların, çocuklardaki etkilerine ve çözüm yollarına ışık tutuyor…

3

Kıbrıslılar Türk camisini Almanlara şikayet etti

Türkiye tarafından inşa ettirilen Osmanlı tarzındaki Hala Sultan Camii Kıbrıslılar tarafından Almanya'ya şikayet etti. DW camii ile ilgili haber yaptı.