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Güvercin yakalamak isterken, akıma kapıldı

Şanlıurfa'da güvercini yakalamak için elektrik direğine çıkan genç akıma kapıldı, ağır yaralandı.

İHA | 05.03.2018 - 19:20..
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Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Sancaktar Mahallesi’ndeki Oduncular Pazarı’nda  iddiaya göre, Ahmet D. (17) çatıya konan güvercini yakalamak için elektrik direğine tırmandı.

AKIMA KAPILDI

Güvercini tutmaya çalışan genç, elektrik tellerine temas edince akıma kapılarak barakanın üzerindeki metal sacın üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, vücudunda ikinci derecede yanık oluşan genci yaptığı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Güvercin yakalamak isterken, akıma kapıldı

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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