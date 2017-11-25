Güvercinleri vahşice öldürenler yakalandı

Adana Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Kasım'da sosyal paylaşım sitesinde yer alan "Arapça konuşan bazı kişilerin yaklaşık 40 güvercini kafalarını kopartmak suretiyle telef ettiklerine ve bir binanın çatısından aşağı attıklarına" ilişkin görüntüler jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

SURİYELİ 3 MEVSİMLİK İŞÇİ

Yapılan araştırmalarda, hayvanların Konya'nın Ereğli ilçesinde öldürüldüğü ve o anların kayda alındığı bilgisine ulaşan jandarma, kentte mevsimlik işçi olarak çalışan Suriyeli şüphelilerin hasat bitiminin ardından Adana'nın Karataş ilçesine gittiğini tespit etti.

13 BİN 428 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Meletmez Mahallesi’nde oldukları belirlenen Suriye uyruklu A.H, F.E. ve R.H. jandarma ekiplerince yakalandı.

İlgili kanun doğrultusunda toplam 13 bin 428 lira para cezası uygulanan zanlılar hakkında Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma açıldı.