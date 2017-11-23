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Güzel avrat otu nedir

Birçok faydası olan bu bitkinin, zehirli etkilerinin bulunması sebebiyle, işlem görmeden kullanılmaması gerekir.

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İt üzümü olarak da bilinen güzel avrat otunun anavatanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya’dır. Birçok faydası bulunmasına rağmen çok fazla kullanılmayan bu bitkinin kullanılmadan önce tıbbi işlemden geçmesi gerekir. Aksi takdirde zehirleyici etkisi bulunmaktadır.

Tropan alkaloidleri içeren bitki, sayıklama ve halüsinasyon başta olmak üzere, ses kaybı, ağız kuruması, baş ağrıları, titreme ve nefes darlığına gibi tehlikeli rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu zehirli bitkinin meyvelerinin tatlı olması çocukların ilgisini çekmesine sebep olurken bir yaprağı dahi zehirlemek için yeterlidir.

Güzel avrat otu nedir

Güzel avrat otu zehirli olmasının yanında oldukça güçlü bir ağrı kesicidir. Ayrıca astım, bronşit, zatürre gibi hastalıklarda meydana gelen nefes darlığını yok edici etkisi de bulunmaktadır.

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