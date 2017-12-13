Güzel ellerin sırrı: Üzüm

Cilt kuruluğu birçok insanın en büyük sorunlarından biri. En çok da kış döneminde ortaya çıkan bu kuruluğun en büyük sebebi ise sert ve soğuk havanın etkisi. Konuyla ilgili olarak konuşan Deniz Turan, "Her kadın ellerinin yumuşacık olmasını ister. Kuru ve pütür pütür olmuş eller, çatlaklar özellikle ev hanımlarının sık karşılaştığı sorunlardan. Eller çok sık su ve deterjanla temas ettiği için mineralleri yok ederek, tırnaklarınızın kolayca kırılmasına ve yumuşamasına sebep oluyor" dedi.

YUMUŞAKLIK VE PÜRÜZSÜZLÜK VERİYOR

El banyoları ve kompreslerin, yıpranmış ellerin kendilerini yenileyebilmeleri için ideal bakım yöntemleri arasında yer aldığını dile getiren Turan, "Fakat bunların dışında kullanılabilecek doğal içerikli ürünlerle de, ellerinizin bakımını tamamlayabilirsiniz. Kışın kötü etkilerinden kurtulmak ellerinizi onarmak ve yıpranmasını durdurmak için üzümün cilt bakımında önemli bir etkisi vardır. Üzümdeki asitler, cilt hücrelerini canlandırır, bağ dokularını güçlendirir. Cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük verir” şeklinde konuştu.

BAKIMLI, IŞILTILI VE GENÇ ELLER

Deniz Turan, “Gıda olarak üzüm aynı zamanda stres ve dolaşım problemleri ile savaşmaya yardımcı olur. Üzüm bağlarında çalışan kadınların ellerinin bakımlı, ışıltılı ve genç olması tesadüf değil" ifadelerini kullandı.