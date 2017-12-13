taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.247
USD
3,8532
EURO
4,5237
ALTIN
153,71
PETR
63,7600

Güzel ellerin sırrı: Üzüm

Üzümdeki asit, cilt hücrelerini canlandırıyor, bağ dokularını güçlendiriyor. Üzüm ile yapılan maskeler cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük veriyor.

İHA | 13.12.2017 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Cilt kuruluğu birçok insanın en büyük sorunlarından biri. En çok da kış döneminde ortaya çıkan bu kuruluğun en büyük sebebi ise sert ve soğuk havanın etkisi. Konuyla ilgili olarak konuşan Deniz Turan, "Her kadın ellerinin yumuşacık olmasını ister. Kuru ve pütür pütür olmuş eller, çatlaklar özellikle ev hanımlarının sık karşılaştığı sorunlardan. Eller çok sık su ve deterjanla temas ettiği için mineralleri yok ederek, tırnaklarınızın kolayca kırılmasına ve yumuşamasına sebep oluyor" dedi.

Güzel ellerin sırrı: Üzüm

YUMUŞAKLIK VE PÜRÜZSÜZLÜK VERİYOR

El banyoları ve kompreslerin, yıpranmış ellerin kendilerini yenileyebilmeleri için ideal bakım yöntemleri arasında yer aldığını dile getiren Turan, "Fakat bunların dışında kullanılabilecek doğal içerikli ürünlerle de, ellerinizin bakımını tamamlayabilirsiniz. Kışın kötü etkilerinden kurtulmak ellerinizi onarmak ve yıpranmasını durdurmak için üzümün cilt bakımında önemli bir etkisi vardır. Üzümdeki asitler, cilt hücrelerini canlandırır, bağ dokularını güçlendirir. Cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük verir” şeklinde konuştu.

Güzel ellerin sırrı: Üzüm

BAKIMLI, IŞILTILI VE GENÇ ELLER

Deniz Turan, “Gıda olarak üzüm aynı zamanda stres ve dolaşım problemleri ile savaşmaya yardımcı olur. Üzüm bağlarında çalışan kadınların ellerinin bakımlı, ışıltılı ve genç olması tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sizi hastalıktan koruyacak besinler
Diyetisyen Gözde Serin, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar hakkında bilgi verdi.
Günde 2 litre “Pi suyu” için
Japon bilim adamlarının bulduğu ve ‘yaşayan su’ olarak tanımladıkları Pi-suyu, uzmanlar tarafından vücudun denge mekanizması olmak üzere birçok olumlu katkı sunmasından dolayı şiddetle öneriliyor.
Yüz gerdirmeyi erken yaşta uygulayın
Ameliyatsız yüz germe işlemi erken yaşlarda yapıldığında cildi ve yüzü koruyarak, uzun vadede sarkma ve kırışmaların oranını azaltıyor.
Doktor adaylarına bilgisayarlı maketle eğitim
Uludağ Üniversitesi'nde doktor adayları, maket hamile anneye doğum yaptırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liderler Kudüs için İstanbul'da

Liderler Kudüs için İstanbul'da

419
Mehmet Şimşek Bitcoin'e karşı

Mehmet Şimşek Bitcoin'e karşı

171
HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

378
Cumhurbaşkanı Kudüs Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Kudüs Zirvesi'nde konuştu

107
Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi

Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi

141
Didem Soydan'ın metro yolculuğu: Kötü koku beni yordu

Didem Soydan'ın metro yolculuğu: Kötü koku beni yordu

202
Tudor ailesini ülkesine yolladı

Tudor ailesini ülkesine yolladı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM