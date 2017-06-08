Güzeldere Tüneli 2019'da açılacak

Proje; Van- Hakkari arasında ve ‘32 Viraj’ olarak adlandırılan dağlık bölgenin altında inşa edilecek. Güzeldere Tüneli için çalışmalar sürüyor.

TÜNELİN MALİYETİ 550 MİLYON LİRA

2019'da tamamlanması beklenen tünelin maliyeti 550 milyon lira olarak belirlendi. Van Valisi İbrahim Taşyapan Taşyapan, “Kış mücadelemizde yolun açık kalmasını sağlayacak. Biz tünelin biraz uzatılmasını istiyoruz. Karayolları ile görüştük. Tünelin üzerinde revize yapılmasını istiyoruz. Biraz daha uzatılarak 6-7 kilometreye çıkarılırsa oradaki güvenlik sıkıntısının da tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Kararlarımızı da Ulaştırma Bakanlığı’na ilettik. Üzerinde çalışıyorlar.” dedi.

"2 YILDA TAMAMLANIR"

Taşyapan ayrıca, “Biz de ne olduğunu bilmiyoruz ancak çalışmalar yavaş gidiyor. Hakkari-Van yolunun önemli hatta tek geçidi. 2 yılda biter. Biz yolun güvenliği açısından bakıyoruz. Geçmiş yıllarda yaşadığımız büyük sorunlardan dolayı bize oranın biraz daha uzatılırsa güvenlik sorununu çözeceğini düşünüyoruz. Böylece sıkıntımızı en aza indirir.” diye konuştu.