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Güzeller Kemer'de kampa girdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkeden gelen güzeller kampa girdi.

DHA | 12.05.2018 - 14:23..
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Kemer'de düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkenin güzelleri, Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde 21 Mayıs Pazartesi günü yapılacak final gecesine kadar kampa girdi.

TARİHİ GEZİLERE KATILIYORLAR

Güzeller kamp süresi boyunca bölgedeki tarihi yerlerin yanı sıra Nevşehir'deki Kapadokya'yı da gezme imkanı bulacak. Güzeller, final gecesine kadar ziyaret edecekleri yerleri sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına da katkıda bulunacak.

''ÖZELLİKLE BU YIL KAPADOKYA'YA GİDECEKLER''

Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, "İki hafta boyunca güzellerimiz turistik yerleri gezecek, partilere katılacak ve özellikle bu yıl Kapadokya'ya gidecek. Ülkemizin yükselen trendlerinden biri de Kapadokya. Yarışmanın finali 21 Mayıs'ta olacak. Herkese başarılar diliyoruz. Güzel olan kazansın" dedi.

TÜRK MANKEN İDDİALI

Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek Perihan Koz (19) da; "Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyorum. Yarışmada birinci olmaya geldim ve ülkemi temsil etmek için buradayım" diye konuştu.

Güzeller Kemer'de kampa girdi

Güzeller Kemer'de kampa girdi

Güzeller Kemer'de kampa girdi

Güzeller Kemer'de kampa girdi

Güzeller Kemer'de kampa girdi

Güzeller Kemer'de kampa girdi

Güzeller Kemer'de kampa girdi

Güzeller Kemer'de kampa girdi

Güzeller Kemer'de kampa girdi

Güzeller Kemer'de kampa girdi

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