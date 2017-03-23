Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi

‘Fashion Week’ defilesine hazırlanırken aniden rahatsızlanan Sibel Demiralp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANJİYO YAPTILAR

İlk açıklama ise, menajeri Asil Çağıl'dan geldi. Çağıl, anjiyo yapılan Demiralp'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendirildiğini söyledi.

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp FOTO GALERİ

DEFİLEYE ÇIKMASINA İZİN YOK

Çağıl, "Sibel'in durumu şuan iyi. Kendisine anjiyo yapıldı ve gözetim altında tutulduğu hastanede dinlendiriliyor. Doktorlar defileye çıkmasına sağlık açısından risk oluşturacağı için izin vermiyor. Şu an için söyleyebileceğimiz tek şey, sağlık durumunun iyi olduğu. Gelişmeleri ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.