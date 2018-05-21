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Hababam Sınıfı oyuncusu Dinçay Çetindamar vefat etti

Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı oyuncularından Dinçay Çetindamar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 13:51..
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Oyunculuğu bırakan Dinçay Çetindamar, esnaflık yapıyordu. Oyuncu, zaman zaman düzenlenen "Hababam Sınıfı" buluşmalarını da kaçırmamaya dikkat ediyordu.

"PARA İÇİN O FİLMLERDE ROL ALMADIK"

Oyuncu son röportajında Hababam Sınıfı hakkında şu sözleri söylemişti: "Bizim zamanımızda amatör ruhla genç yaşta filmlerde ve dizilerde oynadık. Şimdilerde ise 40 yaşındaki insanlar liseli genç rolünde oynuyor. İlgi görmemesinin sebebi de bu. Hababam Sınıfı gerçek bir hayat hikayesi. Yeni filmler, diziler var olacak ama Hababam Sınıfı her zaman tazeliğini koruyacak. Hababam Sınıfı'nda üstlendiğim rol ile Halit Akçatepe, Tarık Akan, Kartal Tibet, Şener Şen ve Adile Naşit gibi dev isimlerle tanıştım. Dizide en çok sevdiğim ve hayranı olduğum isim Kemal Sunal'dı. Biz o dönemlerde para için değil sadece o kadroda yer almak için oynadık."

Hababam Sınıfı oyuncusu Dinçay Çetindamar vefat etti

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