Darbeci askerlerin açtığı ateşle kurşunlardan kıl payı kurtulan ekibin bulunduğu binanın önünde kalabalık arasında şehitler ve yaralılar vardı. 5 asker saklandıkları yerden polis ve halk tarafından ele geçirilmişti.

YARIŞMANIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Show TV haber merkezinden Rıdvan BIYIK kanlı darbe girişiminde hiçbir habercinin gitmeye cesaret edemediği İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'ndaki sıcak çatışmayı ekranlara taşıdı.

15 Temmuz yılın görüntüsü dalında da Genelkurmay kavşağında helikopterin vatandaşları üzerine ateş açması görüntüsü ile Atv- A Haber Kameramanı Şükrü Can Çankaya ile 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki vatandaşların direnişini görüntüleyen Atv- A Haber Kameramanı Emrah Öncül ve Ankara Emniyetine Müdürlüğüne atılan Bombayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı Kameramanı Musa Erdoğan ödüle layık görüldü.

Ödüller önümüzdeki gönlerde düzenlenen törenle hak eden habercilere verilecek

Haber kameramanlarının düzenlediği yarışma sonuçlandı VİDEO