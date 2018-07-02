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Habertürk yazılı basından ayrılıyor

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bugün idaresinde bulunan Habertürk gazetesi çalışanlarına bir mail göndererek yazılı yayın hayatlarına veda edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 10:01..
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Habertürk yazılı basından ayrılıyor

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Teknolojinin gelişiminden ençok etkilenenlerden biri basılı yayınlar oldu. Bu etkiyi hisseden Habertürk gazetesi için bir süredir konuşulan basılı yayın durdurma söylentileri gerçek çıktı.

5 TEMMUZ SON GÜN

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bu sabah gazete çalışanlarına bir bilgilendirme maili atarak gazetenin kağıt baskısına 5 Temmuz itibariyle son verileceğini söyledi. Tekdağ, çalışanların bir bölümünün internet sitesine geçirileceğini belirtti.

Habertürk gazetesinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, “Dedikodular bu kadar ayyuka çıktığına göre, anlaşılan haberler gerçeği yansıtıyor. Patron herhalde kapatma kararı almış.” ifadelerini kullanmıştı.

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