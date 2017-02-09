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Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

Habertürk canlı yayınında gazeteci Orhan Bursalı ve Nagehan Alçı arasında darbe tartışması sözlü kavgaya dönüştü.

09.02.2017 - 01:04
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Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

Referandumun tartışıldığı programda konu darbeler tarihine gelince, konuklardan Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ve Milliyet yazarı Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşandı.

Orhan Bursalı'nın 27 Mayıs darbesini darbe olarak görmediğini söyleyen ve Bursalı'nın "27 Mayıs darbedir" demesini isteyen Alçı'ya sert çıkan Bursalı "Türkiye gibi geri kalmış ülkelerde askerin demokrasiye müdahalesinin meşru kabul edildiği" dönemler olduğunu söyledi.

BURSALI: LAK LAK EDİP DURUYORSUN ORADA

Nagehan Alçı'nın "Bunu siz yapıyorsunuz" sözleri üzerine iyice sinirlenen Bursalı "Dinler misin kardeşim. Benim bu konuda 50 tane yazım var. Hiç bir tanesini okumamışsın, bilmiyorsun. Benim bu konuda ne düşündüğümü de bilmiyorsun. Lak lak edip duruyorsun orada" dedi.

Nagehan Alçı ise Bursalı'ya "Ben bu üslubunuzu yaşınıza yakıştıramıyorum, bunu da söylemek istiyorum" diye cevap verdi.

Tartışmanın devamında gerilim düşmeyince Balçiçek İlter reklama gitmek zorunda kaldı.

Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması VİDEO

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