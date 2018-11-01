Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda HARBAS görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ev sahipliğinde TÜBİTAK Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’ne katıldı. Törende, açılışı yapılan altyapı ve mühimmatların ilk testleri esnasında heyecan dolu anlar yaşandı. Erdoğan’ın komutuyla başlayan ve başarıyla tamamlanan testlerin özel kameralar ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde ilk olarak Konya Karapınar’da açılan Harp Başlığı Raylı Sistem Test Altyapısı’nda (HABRAS) ilk test gerçekleştiriliyor. Daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan bu testler ilk kez Türkiye’de yapılıyor. O anlarda 2 kilometrelik rayda sesin 1,5 katı hızla ilerleyen mühimmat, 1 metre kalınlığındaki sığınak duvarını deliyor.

Görüntülerde, Erdoğan’ın test sonrasında, “Adeta burada olmuş gibi” dediği PULAT testi de yer alıyor.

20 KW'LIK LAZER SİLAHI: IŞIN

Tankların kendini koruması için TÜBİTAK SAGE ile Aselsan’ın ortak geliştirdiği PULAT, anti-tank tehditlerini tanka temas gerçekleşmeden önce havada bertaraf ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerin en dikkat çekeni ise; yüksek güçlü lazer silahı "IŞIN" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın komutuyla yapılan ilk testte, 20 KW’lık lazer silahı 1,5 kilometre uzaklıktaki 3 mm kalınlığındaki çeliği eritti. Lazer silahı, gemi ve kara araçlarından hareketli hedefi tam isabet vuruyor.

HABRAS'ın test görüntüleri VİDEO