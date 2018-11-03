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Habur Sınır Kapısı'nda 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi

Türkiye'den Irak'a geçmen isteyen otomobilde yapılan aramada desteler halinde dolar bulundu.

DHA | 03.11.2018 - 13:40..
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Türkiye'den Irak'a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Sahasına gelen bir otomobil yerel risk analiz birimi personelince yapılan çalışmalar sonucu riskli değerlendirilerek takibe alındı.

Araç ve sürücüsü gümrük işlemleri esnasında sürekli gözlem altında tutuldu. İşlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı incelenme için x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada aracın bagajında şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Habur Sınır Kapısı'nda 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi

DESTE DESTE DOLAR

Muhafaza memurlarınca araç detaylı şekilde aranırken aracın bagajında iki büyük baklava kutusunun içerisine gizlenmiş desteler halinde dolar bulundu. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan sayımda yasadışı yollardan yurtdışına çıkarılmak istenen paranın toplam 1 milyon 500 bin dolar olduğu belirlendi.

Habur Sınır Kapısı'nda 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi

Olayla ilgili kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürüten Gümrük Muhafaza ekipleri, Irak uyruklu araç sürücüsü ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen yine Irak uyruklu bir şahıs da gözaltına aldı.

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken,araçta bulunan paralara el konuldu.

Habur Sınır Kapısı'nda 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi

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