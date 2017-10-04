Habur'daki tatbikatta piyade birlikleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat, 17’nci gününe girdi. 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla’nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen, Irak Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerin de katıldığı tatbikatta bugün, piyade birlikleri zırhlı muharebe araçları (ZMA) ile temsili çıkarma gerçekleştirdi.

ZIRHLI ARAÇLAR DESTEK VERDİ

Geniş araziye dağılan piyade birliklerine zırhlı araçlar da destek verdi. Eğitimlerini tamamlayan piyade birlikleri ve hızlı manevra yapan zırhlı araçlar, daha sonra askeri birliğe başarılı bir şekilde geri çekildi.





























