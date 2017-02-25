2017 Hac kura sonuçları açıklandı

Merakla beklenen 2017 hac kura çekimi sonuçları Diyanet tarafından resmi olarak açıklandı. Hac kura çekimi sonuçlarının 23:00'da açıklanacağı duyurulmuştu. Şimdi hacı adayları hac kura çekimi sonuçları sorgulama sayfasını dikkatle takip ediyorlar. İşte hac kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası..

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN

Yapılan kura çekilişinin ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan Hacı adayları, kesin kayıt durumlarını 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek. Hacı adayları bu işlemi gerçekleştirmek için İnternet üzerinden veya müftülüklerden "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesi alacak.

Kesin kayıtlarını belirtilen süre içerisinde yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İLK GİDİŞ 31 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 80 bin Hacı adayının ilk çıkış tarihi 31 Temmuz Pazartesi olacak. Çıkışlar 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Dönüş tarihi ise 05 Eylül-30 Eylül arasında gerçekleşecek

HAC KONAKLAMA ÜCRETLERİ İÇİN DETAYLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan vatandaşların kalacakları yer konusunda fiyatlandırma durumu ile igili detayları belirten Diyanet İşleri Başkanlığı, bu açıklamanın ilerleyen tarihlerde detaylı bir şekilde yapılacağını duyurdu.

BAŞVURU SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Hac kurası için 1 milyon 760 bin kişinin başvurduğunu duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı, Bu yıl sayının 131 bin kişi daha artış göstererek 1milyon 892 bine ulaştığını açıkladı.

HACI ADAYLARI YOLCULUK ÖNCESİ MANEN HAZIRLANACAK

Hacı adaylarının kutsal topraklara doğru yola çıkmadan önce manen ve ruhen hazırlanmasına aracılık edecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçelerde müftülükerin kuracağı noktalarda eğitim ve seminerler verecek.

HAC VAZİFESİ NASIL YAPILIR?

İhram, erkekler için izar ve rida denilen iki parçalık örtüdür. Kadınların ihramı ise kendi giysileridir. Bu ihrama girmeden hacı adayları, mikat noktalarından geçemezler. Mikat, Mekke’nin etrafındaki ihram sınırları demektir ki, bu sınırlardan ihramsız geçilmez. Mekke’ye inen hacı adayları evlere yerleşir ve Umre yaparlar. Kabe ziyareti ve tavaf yapılır, zemzem içilir, Safa ile Merve arasında 7 kere gidip dönülür (Say). Saydan sonra saçlar kesilerek ihramdan çıkılır ve umre bitmiş olur. Hac için tekrar ihrama girinceye kadar hac yasakları kalkmıştır.

Hacc; Zilhicce’nin 9’unda, arefe günü tekrar ihrama girilir. Güneşle birlikte Arafat Dağı’nda vakfeye gidilir. Bütün gün telbiye (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerikeleke lebbeyk, innel hamde ven nimete leke vel mülk, la şerike lek) tesbih ve ibadetle geçirilip, güneş battıktan sonra yaya olarak 3 saatlik mesafede olan Müzdelife’ye geçilir, ve orada gecelenir. Kurban Bayramının ilk günü olan ertesi gün güneş doğmadan Mina’ya hareket edilir. Burada şeytan taşlanır, kurban kesilir. Üç gün Mina’da kalınır veya ilk gün sonunda Mekke’ye dönülerek ziyaret tavafı (Kabe’yi 7 kere dönmek) ve say yapılarak hac tamamlanmış olur.

Hac bittikten sonra isteyen istediği kadar tavaf ve umre yapabilir. İsteyen hacılar bayramın kalan günlerinde yine Cemerat (cemreler, şeytan)’a giderek şeytan taşlar ve taşlama 70 taşa bağlanır. Medine’yi ziyaret etmeyenler Medine’yi ziyaret ederler. Son bir tavaftan sonra herkes memleketine döner.