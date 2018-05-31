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Hac yolculuğu sergi oldu

Müslümanların Hac yolculuğunu anlatan Haremeyn Sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 13:01..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin özel koleksiyonundan derlenen eserler arasında Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi de yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hac ibadetinin tarihi serüvenini Haremeyn, Hac Mukaddese Yolculuk sergisiyle vatandaşların ilgisine sundu. Eski dönemde hac yolculuğunun özel hikayesinin yer aldığı sergi büyük ilgi görüyor.

Hac yolculuğu sergi oldu

HAC ZİYARETLERİNDEN İZLER TAŞIYAN SERGİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyon ve arşivlerinden özenle hazırlanan sergi Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Asırlar boyunca Müslümanların yerine getirdiği Hac ibadeti hikayesinin anlatıldığı sergide hacı adaylarının kullandıkları eşyalar, Kabe örtüleri, yazma eserler, kartpostallar, harita ve belgeler ile çeşitli objeler yer alıyor.

Osmanlı döneminde Surre Alayı’nın İstanbul’dan başlayarak Mekke, Medine, Kabe ve Mescid-i Nebi ziyaretlerinden izler taşıyan sergi ziyaretçileri adeta tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Hac yolculuğu sergi oldu

SAKAL - I ŞERİF DE SERGİLENİYOR

Serginin en özel bölümünü ise Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifi oluşturuyor. Özel cam şişe içerisinde korunan Sakal-ı Şerif yakından görülebilir.

Sergideki eserler kutsal topraklara gitmek için yolculuğa çıkan Müslümanların ya da onların yolculuğuna şahitlik etmiş olanlardan günümüze ulaşan malzemelerinden oluşuyor.

Hac yolculuğu sergi oldu

18 HAZİRAN'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Çeşitli dönemlerde el çizimleri ya da çeşitli baskı araç gereçleriyle hazırlanmış haritalar, afiş ve kartpostallar, Kâbe örtüleri, resimler ve Hilye-i Şerif’lerle bir yolculuğun kayıt altına alınan dokümantasyonunun ötesinde bu yolculuğa atıfta bulunan sanat çalışmaları bu sergi için bir araya geldi. Ücretsiz olarak hizmet veren sergi 18 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Hac yolculuğu sergi oldu

Hac yolculuğu sergi oldu

Hac yolculuğu sergi oldu

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