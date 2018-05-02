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Hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Milas İlçe Müftülüğü bu yıl hac için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına, uygulamalı olarak hac ibadetleri hakkında bilgileri içeren bir seminer düzenledi.

İHA | 02.05.2018 - 11:40..
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Milas İlçe Müftülüğü tarafından Milas İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen uygulamalı eğitime, bu yıl hacca gidecek olan kadın ve erkek hacı adayları katıldı.

41 KİŞİ KATILDI

Milas İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından verilen hac seminerine; Milas’tan kutsal topraklara hac vazifesini yerine getirmek için gidecek olan 38 hacı adayı ve dışarıdan 3 hacı adayı olmak üzere toplamda 41 kişi katıldı.

Hacı adaylarına uygulamalı eğitim



Seminerde hacı adaylarına; ihramın nasıl giyileceğini, tavaf, hac farizası esnasında uyulması gereken kurallar, kılık kıyafet kuralları ve yolculuk esnasında uyulması gereken kurallar hakkında uygulamalı olarak bilgilendirmede bulunuldu.

TAVAF EĞİTİMİ VERİLDİ

Müftü Doğru tarafından Kâbe maketinin etrafında, hacı adaylarına bilgilendirme yapıldı ve Kâbe’yi nasıl tavaf edeceklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Müftü Doğru, hac seminerlerinin gelecek hafta 8 Mayıs Salı günü sona ereceğini kaydetti.

Hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Hacı adaylarına verilen eğitim semineri sonrası değerlendirmelerde bulunan Müftü Doğru, vatandaşların gittikleri kutsal topraklarla güçlük çekmemeleri ve ibadetlerini eksiksiz yapmaları için böyle bir eğitim verme gereği hissettiklerini söyledi.

Hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Milas’tan kutsal topraklara gidecek olan kafilenin; 18 Temmuz-15 Ağustos arasında gideceği ve 25 Ağustos-20 Eylül arasında da geri döneceği öğrenildi.

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