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Hacı Murat'lardan Mehmetçiğe destek konvoyu

Muğla'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayrağı asılan "Hacı Murat" araçlarla konvoy oluşturuldu.

AA | 11.03.2018 - 21:27..
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Menteşe ilçesinde bir araya gelen Hacı Murat sürücüleri önce şehitler için lokma dağıttı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

Daha sonra Hacı Murat araçlara Türk bayrağı takarak şehir turu atan gruptakiler, Şehitler Anıtı'nda toplandı.

Konvoyun geçtiği güzergahtaki diğer sürücüler de korna çalarak destek verdi, bazı vatandaşlar "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Hacı Murat'lardan Mehmetçiğe destek konvoyu

Hacı Murat'lardan Mehmetçiğe destek konvoyu

ZEYTİN DALI'NA DESTEK

Sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiklerini ifade eden Selami Yalçın, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla şehitler için lokma döktürdüklerini söyledi.

Hacı Murat'lardan Mehmetçiğe destek konvoyu

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