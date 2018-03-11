Hacı Murat'lardan Mehmetçiğe destek konvoyu

Menteşe ilçesinde bir araya gelen Hacı Murat sürücüleri önce şehitler için lokma dağıttı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

Daha sonra Hacı Murat araçlara Türk bayrağı takarak şehir turu atan gruptakiler, Şehitler Anıtı'nda toplandı.

Konvoyun geçtiği güzergahtaki diğer sürücüler de korna çalarak destek verdi, bazı vatandaşlar "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

ZEYTİN DALI'NA DESTEK

Sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiklerini ifade eden Selami Yalçın, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla şehitler için lokma döktürdüklerini söyledi.