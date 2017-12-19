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Hacı Sabancı maçları artık sevgilisiyle izliyor

Hacı Sabancı sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçı locasından izledi.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 14:07..
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Genç iş adamı Hacı Sabancı, babası Ömer Sabancı’nın doğum gününü kutlamak için ailesi ile geçen perşembe Fas Marakeş’e gitmişti. Hacı Sabancı, Beşiktaş maçı uğruna pazar sabahı İstanbul’a döndü.

KOYU BEŞİKTAŞLI

Zeynep Nazlı Kayı ile siyah beyazlı takımın Vodafone Park’ta Osmanlıspor ile oynadığı maçı locasından izledi. Bu arada herkes Zeynep Nazlı Kayı’nın, Hacı Sabancı sayesinde sonradan Beşiktaşlı olduğunu düşünmüştü. Ama hanımefendi doğuştan fanatik çıktı. hop kalktı. Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı maç boyunca heyecandan hop oturup kalktı.

Hacı Sabancı maçları artık sevgilisiyle izliyor

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