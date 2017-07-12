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Hacı Sabancı ve Ahu Yağtu dudak dudağa eğlendi

Hacı Sabancı ile Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu, Emirgan'daki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi.

12.07.2017 - 08:15
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MM

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift dikkatli bakışlara aldırmadan danslar etti, öpüştü. Hacı Sabancı ile Ahu Yağtu’nun, 02.00’de başlayıp sabah 05.00’te biten eğlencesine bir ara oyuncu Farah Zeynep Abdullah da katıldı.

HACI ÖZGE'Yİ ÇABUK UNUTTU

Hacı Sabancı 6 yıl aşk yaşadığı manken-oyuncu Özge Ulusoy’dan (34) geçen Nisan’da ayrılmıştı. Özge Ulusoy “İlişki bitince çok ağladım. Aşk acısını yenmek için sürekli çalışıyorum.” demişti.

Hacı Sabancı ve Ahu Yağtu dudak dudağa eğlendi

Ahu Yağtu ile Özge Ulusoy birçok davet ve organizasyonda bir araya geldi. Aynı ortamlarda buluşup basına pozlar verdi.

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